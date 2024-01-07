Ormanda kaybolan vatandaş, jandarma timi tarafından bulundu

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Tuzaklı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan ve jandarma timlerince bulunan vatandaş, tim komutanının verdiği parkayla ısındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, içlerinde N.Y'nin de bulunduğu Tuzaklı köyü sakinleri, köy yakınlarındaki ormanlık alana mantar toplamaya gitti.

Vatandaşlar, N.Y'nin kaybolması üzerine jandarma timlerine haber verdi.

Çalışmaların ardından N.Y, jandarma timlerince arazide üşümüş halde bulundu.

N.Y, tim komutanının verdiği parkayla ısındı.