Ordu'nun Fatsa İlçesinde Kaybolan Kadını Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kaybolan kadını arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. İlçede dün sağanak yağış etkili olduğu sırada, Yavaş Mahallesi'nde, ahırın yanındaki alanda hayvanlarına yaprak kesen Naciye Yılmaz'ın (55) kaybolduğunun belirtilmesi üzerine ekiplerce başlatılan çalışmalar sürüyor. Çalışmalara AFAD, UMKE, jandarma ve polis özel harekat, Van'dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı ekipler, sivil toplum kuruluşları ile bazı mahalle sakinleri katıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kaybolan kadını arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

İlçede dün sağanak yağış etkili olduğu sırada, Yavaş Mahallesi'nde, ahırın yanındaki alanda hayvanlarına yaprak kesen Naciye Yılmaz'ın (55) kaybolduğunun belirtilmesi üzerine ekiplerce başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çalışmalara Afad, UMKE, jandarma ve polis özel harekat, Van'dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı ekipler, sivil toplum kuruluşları ile bazı mahalle sakinleri katıldı.

Bölgeye gelerek "geçmiş olsun" dileklerini ileten Vali Tuncay Sonel, yetkililerden bilgi aldı.

Sonel, burada gazetecilere, dün akşam saatlerinde Fatsa ilçesine bağlı Yavaş Mahallesi'nden bir ihbar geldiğini, ihbara göre 55 yaşındaki bir kadının, en son fındık bahçesinde çalışırken görüldüğünü söyledi.

Arazinin engebeli ve kayalık olduğunu dile getiren Sonel, "Biz de jandarmamız, güvenlik birimlerimiz, Afad'ımız, itfaiyemiz, tüm ekiplerimizle olay yerine geldik. Gördük ki engebeli ve kayalık olan fındık bahçesi çok yüksek bir yer. Orada yüksekten düşme ihtimaline karşı yakınından geçen derede ve etrafta güvenlik birimlerimizle, Afad'ımızla, itfaiyemizle, devletimizin bütün kurumlarıyla etrafı tarıyoruz." diye konuştu.

Sonel, adli soruşturmanın da yürütüldüğünü aktararak, "Adli ve idari soruşturmamız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede kardeşimize ulaşırız. Biz olay yerine gelip gördüğümüzde burada 3 günlük şiddetli yağışların doğurduğu sel ve heyelan zararlarını göremedik arkadaşlarımızla ama Ordu genelinde biliyorsunuz 8 Temmuz gecesinden itibaren şehrimizde şiddetli yağışlar oldu." dedi.

"351 iş yeri, 32 ev ve 35 araç sel ve heyelandan etkilendi"

İl genelinde özellikle Altınordu ilçesinde metrekareye 92 kilogram, Fatsa ilçesinde 120 kilogram, Perşembe ilçesinde de 130 kilogram yağış düştüğüne dikkati çeken Sonel, 351 iş yeri, 32 ev ve 35 aracın sel ve heyelandan etkilendiğini kaydetti.

Sonel, can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayarak, "3 vatandaşımızın da AFAD tarafından nakillerini almıştık dere kenarından. Yine Fatsa ilçemizde 10 ev, toplamda 35 vatandaşımız, Altınordu ilçemizde 3 ev toplamda 12 vatandaşımız, genel toplamda da 47 vatandaşımızı biz güvenli yerlerine taşıdık." diye konuştu.

Ordu-Samsun kara yolunun heyelandan kapandığını anımsatan Sonel, şöyle devam etti:

"Ordu-Samsun kara yolumuz heyelandan kapanmıştı, kısa sürede açtık. Ordu-Giresun yolu heyelandan kapanmıştı, kısa sürede açtık. Ordu-Karadeniz yolumuz var. Ordu-Mesudiye-Sivas yolu da tedbir amaçlı heyelandan dolayı kapattık. Tali yollardan geçişi verdik. Onu da açma çalışmalarımız devam ediyor. Rabbim böyle sel, deprem, heyelan gibi afetleri şehrimize, ülkemize, milletimize, insanlığa yaşatmasın inşallah. Hepimize geçmiş olsun."

Vali Sonel, tarım alanlarındaki zarar tespit çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Tabii fındık bizim olmazsa olmazımız. Bölge olarak fındık önemli bir sosyal olgu şehrimiz için. Burada zarar görenler, yani cana bir şey olmasın, zarar görenler bağı, bahçesi, iş yeri, evi. Devletimiz güçlü arkadaşlar ve AFAD'ımız hemen Sayın İçişleri Bakanımızın talimatıyla ilk etapta bir 15 milyonumuz geldi hemen. Arkadaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışıyoruz ama ayrıca il geneli de afetten etkilenen kapsamına alındığı için bizim vatandaşlarımız hiç merak etmesinler. Hasarları, zararları kısa sürede yerine getirilecek devletimiz tarafından. Rabbim devletimize zeval vermesin, böyle afetlerden milletimizi korusun."

"Kardeşimizi buluncaya kadar aramalarımız devam edecek"

Arama kurtarma çalışmalarına değinen Sonel, "Toplam 55 kişilik güvenlik görevlisi, AFAD'ımız, dalgıçlarımız bu bölgede arama çalışması yapıyor. 25 de özel harekat polisimizi getirip yamaçlara baktıracağız. Çünkü bunlar hep ihtimal. Nerede çıkacağı ya da ne olacağı hep ihtimal olduğu için her türlü ihtimali değerlendiriyoruz. Arama çalışmalarımız hiç aksatılmadan devam edecek bulununcaya kadar inşallah." şeklinde konuştu.

Sonel, olay mahallinin dağlık ve yamaçlık olduğunu yineleyerek, "Hem JÖH'lerimiz hem PÖH'lerimiz hem AFAD'ımız, güvenlik güçlerimiz, belediyemiz, itfaiyemiz, tüm birimlerimizle kadın kardeşimizi buluncaya kadar aramalarımız devam edecek." dedi.