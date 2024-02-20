Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Araçta ve içindeki şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 2 kilo 600 gram esrar ile 54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.G. (36), C.B. (40), Y.B. (38), B.B. (24) ile U.D.G. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan E.G, Y.B. ve U.D.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.