Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
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Ordu'nun Kabadüz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İlçe girişinde Mehmet Baş'ın kullandığı 52 HT 162 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, Salih ve Fatma Aydın ile Kıymet Baş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılar Mehmet ve Cevdet Baş ise Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel