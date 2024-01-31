Ordu Büyükşehir Belediyesi 5 Yılda 2 Bin 120 Kilometre Yol Yaptı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 yılda 2 bin 120 kilometre asfalt ve beton yol çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, asfalt plent tesisi ve beton santralleriyle yol yatırımlarına hız katarak kentte tüm zamanların en büyük ulaşım rekorunun kırıldığı belirtildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin kendi tesislerini kurmasıyla daha fazla maliyet ve zaman kaybının önüne geçtiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"27 bin 500 kilometre kırsal yol ağına sahip Ordu'nun kronikleşen sorunlarını çözüme kavuşturmak amacı ile Başkan Güler'in liderliğinde kurulan asfalt plent ve beton santralleri tesisi ile şehrin ulaşımı yeniden şekillendirildi. Altınordu, Gölköy ve Ünye'de bulunan tesisler ile 5 yılda 2 bin 120 kilometre asfalt ve beton yol çalışması gerçekleştirildi. İlçe merkezlerinin yanı sıra en ücra yerleşim birimlerine asfalt ve beton asfalt hizmeti götürmek için seferberlik başlatan Büyükşehir Belediyesinin, asfalt ve betonu özel firmalardan almış olması durumunda daha fazla maliyet oluşacaktı. Bunun önüne geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi, kendi kurduğu tesislerle daha hızlı, daha fazla üretim gerçekleştirme ve laboratuvarda test edilmiş uygun karışımı üretme özelliğiyle hem zamandan hem de ekonomiden tasarruf sağladı."