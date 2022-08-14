Ömer Fethi Gürer: 'Bilimsel Derslerin İlkokul Sürecinden Başlayarak Öncelikli Hale Getirilmesi Önemli'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in ilkokullarda bilgi teknolojileri ve yazılım alanıyla ilgili müfredata ders konulması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin soru önergesine; ortaokul 5 ve 6. sınıflarda zorunlu, 7 ve 8. Sınıflarda seçmeli bilişim teknolojileri ve yazılım dersine yer verildiğini belirtti. Özer'in yanıtını değerlendiren Gürer, “İlkokul sürecinden başlayarak günümüz bilgi ve teknolojilerini içeren bilimsel derslerin okullarda öncelikli hale getirilmesi ve ders müfredatlarının da bu doğrultuda oluşturulması önemli” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in ilkokullarda bilgi teknolojileri ve yazılım alanıyla ilgili müfredata ders konulması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin soru önergesine; ortaokul 5 ve 6. sınıflarda zorunlu, 7 ve 8. Sınıflarda seçmeli bilişim teknolojileri ve yazılım dersine yer verildiğini belirtti. Özer'in yanıtını değerlendiren Gürer, "İlkokul sürecinden başlayarak günümüz bilgi ve teknolojilerini içeren bilimsel derslerin okullarda öncelikli hale getirilmesi ve ders müfredatlarının da bu doğrultuda oluşturulması önemli" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bilgisayar ve yazılım derslerinin ilkokulda müfredata konarak ders olarak okutulması için bir planlama yapılmakta mıdır? Yeni öğretim döneminde böyle bir düzenleme sağlanacak mıdır" sorularına yanıt istemişti.

"ORTAOKUL 5 VE 6. SINIFLARDA ZORUNLU, 7 VE 8. SINIFLARDA SEÇMELİ DERSE YER VERİLMİŞTİR"

Gürer'in önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bakanlığımıza bağlı ilkokul ve ortaokullarda uygulanan öğretim programlarında Türkiye Yeterlikler Çerçevesinde yer alan; anadilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojideki yetkinlik, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlik, girişimcilik ve inisiyatif alma, kültürel farkındalık ve ifade yetkinlikleri esas alınmıştır. İlköğretim Kurumları (ilkokul ve ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesine göre; ortaokul 5 ve 6. sınıflarda zorunlu, 7 ve 8. sınıflarda seçmeli Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersine yer verilmiştir. Bunun yanı sıra ilkokullarda da uygulanmak üzere 'Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (1-4. Sınıflar) Öğretim Programı' hazırlanmış ve 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. İlkokul öğretim programına uygun olarak 1, 2, 3 ve 4. Seviye Öğretmen Rehberi ve Öğrenci Etkinlik Kitabı hazırlanmış ve EBA'da yayınlanmıştır. İlkokul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretim Programı, sınıf öğretmenlerince serbest etkinlikler saatinde veya ders dışı zamanlarda gönüllülük esasına göre uygulanmaktadır" açıklamasını yaptı.

"ROBOTLARI YÖNETECEK BEYİNLERİN DAHA İLKOKULDAN BU SÜRECE HAZIRLANMASINA İHTİYAÇ VAR"

Özer'in açıklamasını değerlendiren Gürer, "İlkokul sürecinden başlayarak günümüz bilgi ve teknolojilerini içeren bilimsel derslerin okullarda öncelikli hale getirilmesi ve bu bağlamda ders müfredatlarının da bu doğrultuda oluşturulması önemli, dünyanın Endüstri 5.0 geçtiği süreçte robotları yönetecek beyinlerin daha ilkokuldan bu sürece hazırlanmasına ihtiyaç var" dedi.