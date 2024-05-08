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Olimpiyat Meşalesi Marsilya'ya Ulaştı

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Olimpiyat meşalesi, 2024 Paris Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak olan Fransa'nın Marsilya şehrine ulaştı. Meşale, Marsilya'nın Vieux-Port Limanı'nda coşkuyla karşılandı. Törende binlerce kişi ve 5 binden fazla polis görev aldı. Fransız hava kuvvetlerine bağlı pilotların havada yaptığı görsel şölen ise dikkat çekti.

Olimpiyat meşalesi, 2024 Paris Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak olan Fransa'nın Marsilya şehrine ulaştı.

Yunanistan'dan yola çıkan Olimpiyat meşalesi, Fransa'nın Akdeniz'deki liman şehri Marsilya'da coşku ile karşılandı.

Marsilya'nın Vieux-Port Limanı'nda, asırlık yelkenli Belem'in taşıdığı olimpiyat meşalesini karşılamak için binlerce kişi toplandı.

Yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı törende 5 binden fazla polis görev aldı.

Törene, Fransız hava kuvvetlerine bağlı pilotların olimpiyat renklerini kullanarak havada yaptıkları görsel şölen damga vurdu.

Fransa ulusal marşı ile başlayan törene, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron da katıldı.

Karşılama töreni öncesi Olimpiyat karşıtı protesto

Meşaleyi karşılama töreni öncesi liman şehri, Olimpiyat karşıtı eylemlere sahne oldu.

Vieux-Port Limanı yakınlarında toplanan 1000'i aşkın kişi, çevresel ve sosyal sonuçları nedeniyle olimpiyatları protesto etti.

"Zenginlerin olimpiyatı" yazılı pankart açan eylemciler, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'in olimpiyatlardan men edilmesini istedi.

Macron, karşılama töreni öncesi, Vieux-Port yakınlarında Olimpiyatlara katılacak atletler ile bir araya geldi.

12 gün önce Yunanistan'dan yola çıkan meşalenin, 26 Temmuz'da yapılacak 2024 Paris Olimpiyatları açılış törenine kadar Fransa topraklarını dolaşması bekleniyor.

Meşalenin taşınacağı yerler arasında ülkenin denizaşırı toprakları da bulunuyor.

Fransa 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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