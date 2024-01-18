Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaymakam Turan, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Kamacı'nın "Yalnızlığın Resmi", "Çevre-Yaşam"da Ali İhsan Öztürk'ün "Vahşi Kedi", "Spor"da Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" adlı fotoğraflarına oy veren Turan, bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Deprem umudu", " Gazze : Kanıt"ta ise Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" karelerini seçti.

Kaymakam Turan, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, özellikle deprem ve Gazze fotoğraflarından çok etkilendiğini, empati yaptığını söyledi.

Turan, "Özellikle deprem ve Gazze fotoğrafları ile ilgili Anadolu Ajansımızın kıymetli foto muhabirlerini tebrik ediyorum. Hepsi ile gurur duyduğumu bir kez daha belirtiyorum ve Anadolu Ajansına böyle bir etkinlik düzenlediği için teşekkür ediyorum." dedi.