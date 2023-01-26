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Öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Yalıncak Mahallesi'nde, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı 230 öğrencinin bulunduğu Ahmet Yaşar Efendi Öğrenci Yurdu'nun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden yurt görevlileri, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi, ardından öğrencileri tedbir amacıyla tahliye etti.

Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü.

Yangında binanın çatısında hasar oluştu.

Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Nurullah Özkan, ders çalıştığı sırada karşı binadaki bağrışmalardan yangın çıktığını fark ettiğini dile getirerek, "Balkondaki ablalar yurdun yandığını söyledi. Biz de yangın merdivenini kullanarak yurdu terk ettik. Sağ olsun müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız bizi uyardı." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Ortahisar Trabzon Güncel Haberler

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