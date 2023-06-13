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Öğrenci yurdu inşaatından 2 milyonluk kablo çaldılar

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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsündeki öğrenci yurdu inşaatından yaklaşık 2 milyon lira değerinde kablo çaldıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı.

- Öğrenci yurdu inşaatından 2 milyonluk kablo çaldılar

SAMSUN - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsündeki öğrenci yurdu inşaatından yaklaşık 2 milyon lira değerinde kablo çaldıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesinde 4000 bin yataklı öğrenci yurdu inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencinin yurdu inşaatından yaklaşık 2 milyon lira değerinde olan 2 bin metre uzunluğunda kablo çaldıkları iddia edilen M.K. ve K.C.K.(23), Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan M.K. ve K.C.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Güncel

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atakum Samsun Güncel Haberler

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