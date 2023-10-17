Oğlu vurulan babanın ev ve iş yerinde 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ele geçirildi

ADANA'da ailesinin husumetlileri tarafından vurularak yaralanan 8 yaşındaki M.K.'nin babası Ahmet K.'nin (31) ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

ADANA'da ailesinin husumetlileri tarafından vurularak yaralanan 8 yaşındaki M.K.'nin babası Ahmet K.'nin (31) ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ele geçirildi. Tabancalardan biri, evdeki yufka ekmeklerin arasına gizlenmiş halde bulundu.

Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'nde lastikçilik yapan 5 çocuk babası Ahmet K., 2 yıl önce husumetli oldukları Yasin Yüksel (20) tarafından tabancayla bacağından vurulup, yaralandı. Şikayet sonrası gözaltına alınan Yüksel, tutuklandı. İddiaya göre, şikayetini çekmesi için Ahmet K. ve Hülya K.'yi baskı yapan Yüksel ailesi, ölüm tehdidinde bulundu. Ahmet K.'nin şikayetini geri çekmemesi üzerine Yüksel'in ağabeyi Ahmet Yüksel (23), Ahmet K.'nin 8 yaşındaki oğlu M.K.'yi parkta oynadığı sırada tabancayla kasığından yaraladı. Olayın ardından yakalanan Ahmet Yüksel de tutuklandı.

7 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ahmet K.'nin evinde ve iş yerinde çok sayıda ruhsatsız tabanca olduğu bilgisine ulaştı. Adreslere baskın yapan polis, ruhsatsız 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirdi. Tabancalardan birinin yufka ekmeklerin arasına gizlendiği görüldü. Şüpheli Ahmet K. gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.