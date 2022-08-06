ODTÜ Öğrencileri, Mezuniyetlerini Devrim Stadyumu'nda Kutladı

Haber: TAMER ARDA ERŞİN - Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

ODTÜ'lü öğrenciler Rektörlüğün yasağına rağmen Devrim Stadyumu'ndaki mezuniyet töreni geleneğini sürdürdü. Öğrenciler, "Dürüst olmak lazım kardeşim; enflasyon sebep faiz sonuç; dinazora kimse bir şey yapmadı", "Nitelikli eğitim sınıfsız sınıflarda verilir", "Enflasyonun bu kadar yükseldiğini bilseydik, pankartı ODTÜ'ye girerken bastırırdık", "Gözlerimizdeki ışıltıyı da satmışlar" ifadelerinin yer aldığı pankartlar taşıdı. KPSS'nin iptaline ilişkin de "Soruları değil sorunlarımızı çalın" yazılı pankart taşındı.

ODTÜ öğrencileri, rektörlüğün yasak kararına rağmen mezuniyetlerini Devrim Stadyumu'nda kutladı. ODTÜ Mezunlar Derneği ve akademisyenlerin destek verdiği mezuniyet kutlamasına öğrencilerin aileleri de katıldı.

Kutlamada öğrenciler dans gösterisi yaptı. Gösterinin sonunda "ODTÜ mezuniyetinin yeri Devrim'dir" pankartı açıldı. Kutlama sırasında "Verşan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz" sloganı atıldı.

ODTÜ Moleküler Biyoloji Bölümü Mezunu Burcu Şekerzade, "Bir ODTÜ öğrencisi için Devrim mezuniyeti kampüse adım attığından beri hayalini kurduğu, ODTÜ'de yaşadığı tüm olaylar ve kendisini var ettiği alanlarla birlikte pankartına ne yazılacağını şekillendirdiği gündür. Bu pankartlarda toplumsal ve siyasi olaylara mezunlar gözünden yorumlar yer alır. Bu pankartlar kimi zaman mizahi olaylar, kimi zaman da çarpıcı sözlerle öğrencilerin kendilerini ifade ettiği anlardır. Metrekarelerle ölçülen kağıt parçalarını güvenlik sorunu olarak göstermek ve bu sebeple öğrencilerin elinden mezuniyet törenini elinden almak, yalnızca atanmış rektörün bir hamlesi değil aynı zamanda ODTÜ'yü geleneklerinden koparmak için atılmış bir adımdır" diye konuştu.

Şekerzade'nin konuşmasının ardından bölümlerin, "Devrim yürüyüşü" yapıldı. Yürüyüş sırasında öğrenciler ülkenin durumuna ilişkin mesajların yer aldığı pankartlar taşıdı.

Bazı pankartların "güvenlik" gerekçesi ile içeri alınmaması "Bu pankart 'güvenlik sebebiyle' iptal edilmiştir" pankartı ile eleştirildi. Pankartları kampüse alınmayan öğrenciler de ellerinde pankarta tutuyormuş gibi yürüdü. Bir mezun, "Çocuk da yaparım, kariyer de" yazılı döviz ve çocuğu ile birlikte yürüdü. Pankartlarda ekonomik durum, KPSS'deki bazı soruların Yediiklim Yayınevi'ne bir deneme sınavında daha önce yayınlanması gibi konular da değerlendirildi.

Pankartlarda şu mesajlar yazılıydı:

"Bu devirde kimse sultan değil, padişah değil."

"Evrimi öğretmeyi reddettiğiniz çocukların sizi virüslerden korumasını bekleyemezsiniz."

"Biz senin yılgın bir hoşgörü ile düzenleyeceğin KKM mezuniyetine mi kaldık?"

"Bu ülkenin hiçbir şeyi yoktu; bu kadar yıpranmasının mantığını anlamak mümkün değil; mutlaka birileri bir şey yaptı."

"Dürüst olmak lazım kardeşim; enflasyon sebep faiz sonuç; dinozora kimse bir şey yapmadı."

"Nitelikli eğitim sınıfsız sınıflarda verilir"

"Enflasyonun bu kadar yükseldiğini bilseydik, pankartı ODTÜ'ye girerken bastırırdık."

"Enflasyon calculus notlarımın toplamını geçti."

"Gözlerimizdeki ışıltıyı da satmışlar."

"Ankapark'taki dinozorlarla ortak özelliğimiz, ikimizin de gençliğinin çürümesi."

"Ama onlar o kadar TOK Kİ, açın halinden ne anlasın."

"Türk lirasını geri dönüştürsek değerlenir mi?"

"Üç tarafı denizle, dört tarafı asbestle."

"Soruları değil sorunlarımızı çalın."

"Hey o 'beşli', hey o 'beşli.' İhale yolu taşlı. O beşliler gidecek, rantların gözü yaşlı."