Ödemiş'te Ruhsatsız Tabanca Operasyonu
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyonda ayrıca kuru sıkı tabanca, av tüfeği ve çeşitli ebatlarda tabanca fişekleri de bulundu.
İzmir'de silah kaçakçılarına polis baskını
İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri 4 ayrı şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Ödemiş Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 7 Adet Ruhsatsız tabanca, 1 Adet Kuru Sıkı tabanca, 1 Adet Av tüfeği, 110 adet çeşitli ebatlarda tabanca fişeği, 9 adet boş kovan ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.