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Ödemiş'te Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyonda ayrıca kuru sıkı tabanca, av tüfeği ve çeşitli ebatlarda tabanca fişekleri de bulundu.