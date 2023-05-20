- Nuri Bilge Ceylan, Cannes Film Festivali'nde ayakta alkışlandı

CANNES - Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, yeni filmi Kuru Otlar Üstüne'nin gösterimi sonrası Cannes Film Festivali'nde dakikalarca ayakta alkışlandı.

Her yıl Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen dünyanın dört bir yanından çeşitli filmlerin yarıştığı festivalde Türk sinemasını gururlandıran bir an yaşandı. Dünyaca ünlü aktörler, Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üzerine" filminin gösterimi sonrası 76'ncı Cannes Film Festivali'nde Ceylan'ı dakikalarca ayakta alkışladı. Ceylan, film ekibine ve filmde rol alan oyunculara teker teker teşekkür ederek mutluluğunu paylaştı.

Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olayları konu edinen filmin çekimi yaklaşık iki yıl sürmüştü. Türkiye'de ne zaman vizyona gireceği henüz belli olmayan film Cannes Film Festivali'nde ana yarışma kategorisinde yarışacak.