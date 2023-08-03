Nilüfer: Ben 25 yaşındayım Yaşlanmaya hiç niyetim yok

Nilüfer, 'Sensiz Olmaz', 'Erkekler Ağlamaz', 'Dönsen Bile', 'Son Arzum', 'Haram Geceler' ve 'Kavak Yelleri' gibi unutulmaz şarkılarıyla konsere başlayarak, 51 yıldır şarkı söylediğini ve Z kuşağıyla arasının iyi olduğunu belirtti.

'Sensiz Olmaz', 'Erkekler Ağlamaz', 'Dönsen Bile', 'Son Arzum', 'Haram Geceler' ve 'Kavak Yelleri' gibi unutulmaz şarkılarıyla konsere başlayan Nilüfer, "Bu sene de buluştuk, çok şanslıyız.

Her güne şükretmeliyiz. 51 yıldır şarkı söylüyorum, sizlerleyim. Ruh hiç yaşlanmıyor. Ben 25 yaşındayım. Yaşlanmaya da hiç niyetim yok.

Z kuşağı ile de aram iyi, 50 yıllık şarkım 'Son Arzum'u yeniden hit yaptılar" dedi.

"BANA SORULAR SORMANIZI SEVİYORUM"

Harbiye Açıkhava'da kendisini dinlemeye gelenlerle sohbet eden sanatçı, "Bana sorular sormanızı çok seviyorum.

Her konserde, bu şarkıları bir ağızdan söylediğim insanlarla sohbet etmek, muzip tarafımı da gösterebildiğim samimi bir atmosfere tanıklık etmek beni çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.