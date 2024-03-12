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Nijerya'da Binlerce Müslüman Teravih Namazı Kıldı

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Nijerya'nın başkenti Abuja'daki camilerde binlerce Müslüman ilk teravih namazını eda etti. Abuja'nın en büyük camilerinden Annur Camisi'nde yüzlerce Müslüman teravih namazını kılmak için saf tuttu. Teravih namazını eda eden Nijeryalı Müslümanlar, Filistinliler ve Nijerya'da güvenlik sorunlarının çözülmesi için dua etti.

Nijerya'nın başkenti Abuja'daki camilerde binlerce Müslüman ilk teravih namazını eda etti.

Abuja'nın en büyük camilerinden Annur Camisi'nde yüzlerce Müslüman teravih namazını kılmak için saf tuttu.

Teravih namazını eda eden Nijeryalı Müslümanlar, 5 ayı aşkın süredir İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze'deki Filistinliler ve Nijerya'da güvenlik sorunlarının çözülmesi için dua etti.

Cami imamlarından Ustaz Ebubekir Siddik Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın bütün Müslümanlara hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle üzüntü duyduğunu belirten Muhammed, "Aylardır kardeşlerimiz zalimlerin saldırılarına uğruyor. Bu bizim için çok üzücü bir durum ama maalesef elimizden bir şey gelmiyor. İnşallah bu durum çok yakında son bulunur." dedi.

Muhammed, tüm Müslümanlardan Filistinliler için dua etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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