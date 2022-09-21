Nijerya'da 17 Boko Haram üyesi teslim oldu Güncel Haberler Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a mensup 17 kişinin teslim olduğu bildirildi. Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a mensup 17 kişinin teslim olduğu bildirildi. Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin Borno eyaletine bağlı Bama bölgesinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 17 kişinin orduya teslim olduğu belirtildi. Açıklamada teslim olanların arasında çocuk ve kadının da bulunduğu, teröristlere ait silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı. Borno eyaletinde geçen sene açlık nedeniyle 5 binden fazla Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim olmuştu. Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor. Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu. Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine yol açmıştı. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti. Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Güncel Kaynak: AA / Adam Abu Boko Haram Nijerya Güncel Haberler

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