Niğde'de Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı
Niğde'de Bor ilçesi Altunhisar kavşağında meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.
Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Bor ilçesi Altunhisar kavşağında meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 3 kişi ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel