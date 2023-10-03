Niğde'de Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Niğde'de Bor ilçesi Altunhisar kavşağında meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Bor ilçesi Altunhisar kavşağında meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 3 kişi ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE