Niğde'de kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı
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Niğde'nin Bor ilçesinde 8 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı.
Niğde'nin Bor ilçesinde 8 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonda, ilçede kaçak kazı yapan 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerle birlikte kazıda kullanılan jeneratör, delici ve kırıcı alet, 5 kova, merdiven, makara, 3 kürek, 2 balyoz, 12 metrelik kablo, manivela, balta, kazma ve fener ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Güncel