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Niğde'de kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı

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Niğde'de kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı

Niğde'nin Bor ilçesinde 8 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı.

Niğde'nin Bor ilçesinde 8 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonda, ilçede kaçak kazı yapan 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerle birlikte kazıda kullanılan jeneratör, delici ve kırıcı alet, 5 kova, merdiven, makara, 3 kürek, 2 balyoz, 12 metrelik kablo, manivela, balta, kazma ve fener ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Niğde Bor Güncel Haberler

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