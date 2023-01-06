Niğde'de kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Niğde'nin Bor ilçesinde 8 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı. Niğde'nin Bor ilçesinde 8 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonda, ilçede kaçak kazı yapan 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte kazıda kullanılan jeneratör, delici ve kırıcı alet, 5 kova, merdiven, makara, 3 kürek, 2 balyoz, 12 metrelik kablo, manivela, balta, kazma ve fener ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Kaynak: AA / Güncel Hisarcık Niğde Bor Güncel Haberler

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