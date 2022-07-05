Niğde'de Hıdırlık Mezarlığı'nda bakım çalışmaları devam ediyor - Haberler

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Niğde'de Hıdırlık Mezarlığı'nda bakım çalışmaları devam ediyor

AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
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Niğde'de Hıdırlık Mezarlığı'nda bakım çalışmaları devam ediyor

Niğde Belediyesi Fen İşler Müdürlüğü ekipleri, Hıdırlık Mezarlığı'nda bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Niğde Belediyesi Fen İşler Müdürlüğü ekipleri, Hıdırlık Mezarlığı'nda bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mezarlık ve çevresinde asfalt serimi ve kaldırım düzenlemesi devam ediyor.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni mezarlık alanını hizmete açtıklarını belirterek, "Hıdırlık Mezarlığı'nda hummalı bir çalışma devam ediyor. Arkadaşlarımız yollara asfalt sererken aynı zamanda kaldırım düzenlemesi yaparak burayı bayram ziyaretine yetiştirmeye çalışıyor. Bizler bu şehrin hem ölüsüne hem de dirisine hizmet etmeyi boynumuzun borcu biliyoruz. Bu vesile ile ahirete irtihal etmiş tüm geçmişlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

Niğde Belediyesi Emrah Özdemir Güncel Haberler

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