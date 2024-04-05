Niğde'de Avukatlar Günü Töreni Düzenlendi

Niğde'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Niğde Baro Başkanı Emin Alper Öztürk, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öztürk, yaptığı konuşmada, demokratik toplumun temel direğinin adalet, adalete erişimin güvencesinin ise avukatlar olduğunu söyledi.

Avukatın yalnızca müvekkilinin değil, savunma hakkının temsilcisi ve hak savunucusu olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Avukat olmadan adil yargılanma, adil yargılanma olmadan ise toplumsal barış ve güven olamaz. Vatandaşın adalete erişim hakkı için güçlü avukat, güçlü avukat için güçlü baro gerekir. Baro yalnızca meslek örgütü değil, vatandaşların başta adil yargılanma olmak üzere hak ve özgürlüklerinin takipçisidir. Baro ve avukat zayıf düşerse bundan en büyük zararı vatandaşlar ve hukuk düzeni görür. Bu hususları dile getirmek için bugüne kadar hep 'güçlü baro güçlü avukat', 'herkes için adalet, adalet için avukat' dedik. Buna rağmen ülkemizde avukatların sosyoekonomik sorunları her geçen gün arttı. Mesleğimizin ve baroların ekonomik sürdürülebilirliği tarihimizin en alt düzeyine indi."