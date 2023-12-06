Üye Girişi
Haberler

Niğde'de asfalt yenileme ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Niğde Belediyesi tarafından asfalt yenileme ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Niğde Belediyesi tarafından asfalt yenileme ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin Şehitlik Kavşağı'nda başlattığı yol genişletme ve kaldırım düzenleme çalışmalarında sona gelindi.

Asfalt serimi nedeniyle bölgede saat 19.00 ila yarın sabah 08.30 saatleri arasında trafik akışı alternatif yollardan sağlanacak.

Niğde'den Bor istikametine gidecek araçlar, Gazeteci İsmet Sayın Caddesi'ne, Bor ilçesinden Niğde'ye gelecek araçlar ise Atatürk Bulvarı'nın alt paralel yolundan Derbent Kavşağı'na geçiş yapabilecek. Sürücüler, bu istikamette, şehir merkezine geçiş için Alper ve Tuncer sokaklarını kullanılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentin dört bir noktasında çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Şehitler Kavşağı'nda sabah saatlerine kadar devam edecek çalışmalar nedeniyle vatandaşlarımızın alternatif yolları kullanmalarını rica ediyoruz. Geçici olarak verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı tüm halkımızdan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Niğde Belediyesi Niğde Bor Ulaşım Yerel Haberler Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu neden istifa etti? İYİ Parti'li İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu hangi partiye katıldı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, oran, ihtimal kaç? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Kopenhag vs Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda, CANLI, şifresiz izleme linki! KYK BURS-KREDİ NE ZAMAN YATACAK T.C. YE GÖRE 2023? İlk defa KYK bursu alanlar ne zaman alacak 2023? İhsan Baştürk kimdir? Yargıtay 8. Ceza Daire Başkanı İhsan Baştürk kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. İhsan Baştürk biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title