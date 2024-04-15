Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde 2 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Keçikalesi beldesinde kardeşi M.Ş'yi öldürdüğü iddiasıyla aranan Y.Ş'nin Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde olduğunu belirledi.
Ekipler, bir hurdalığa düzenlediği operasyonda zanlıyı saklandığı özel bölmede yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
M.Ş, 16 Temmuz 2022'de Keçikalesi beldesi yakınlarında kaza yaptığı aracının içinde başından tabancayla vurulmuş halde bulunmuş, olayla ilgili ağabeyi Y.Ş. hakkında gözaltı kararı verilmişti.