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Nevşehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 5 yüzük ele geçirildi

Nevşehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 5 yüzük ele geçirildi

Güncel Haberler

Nevşehir'de bir zanlı, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 5 yüzükle yakalandı.

Nevşehir'de bir zanlı, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 5 yüzükle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Tespit edilen bir adrese düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 5 yüzük bulundu, bir zanlı yakalandı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Nevşehir Güncel Haberler

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