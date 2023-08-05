Nevşehir'de Nehirde Boğulan Kardeşler Toprağa Verildi

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde ailece pikniğe gittikleri bölgede serinlemek için girdikleri Kızılırmak Nehri'nde boğulan Galip (9) ve Hüseyin Ertaş (8) kardeşler, toprağa verildi.

Derinkuyu ilçesinde oturan Ertaş ailesi, dün Avanos ilçesi Alaattin Mahallesi Şehit Demet Sezen Parkı'nda piknik yaparken, ailenin oğulları Galip ve Hüseyin saat 11.30 sıralarında serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne girdi. Bir süre sonra kardeşler, suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Salim Ertaş, suya girip oğullarından Galip'i çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin Ertaş da ekipler tarafından, nehre girdikleri yere yaklaşık 200 metre mesafede bulunarak sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.