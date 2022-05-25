Nevşehir'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

AA - Alpaslan Körükcü - Güncel
 - Güncelleme:
Nevşehir'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Nevşehir'de, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avanos ilçesinde, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Bir ikamete operasyon düzenleyen ekipler, A.B, C.A, U.M, M.G, ve N.N.A'yı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 110,20 gram metamfetamin, 67,10 gram bonzai, 0,90 gram kubar esrar, 4 sentetik hap, 6 uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma aparatı, hassas terazi, tabanca, pompalı tüfek, 29 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Alpaslan Körükcü - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Nevşehir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title