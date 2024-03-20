Nevruz Bayramı Tiflis'te Kutlandı

Baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türk dünyasında "baharın müjdecisi" olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı dolayısıyla, başkentin turizm merkezi Eski Tiflis Semti'ndeki Abanotubanı Meydanı'nda program düzenlendi.

Programa, Tiflis Şehri Meclis Başkanı Giorgi Tkemaladze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Faik Guliyev, diplomatlar ve çok sayda davetli katıldı.

Program, halk oyunları ekiplerinin sahne alması ve bayram ateşinin yakılmasıyla başladı.

Gürcü ve Azerbaycan dillerinde şarkı ile şiirlerin söylendiği, dans gösterilerinin yapıldığı programda, renkli görüntüler oluştu.

Açılış konuşmasını yapan Tkemaladze, ülkesinde Nevruz Bayramı'nı kutlayan vatandaşlarla törene katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Tiflis'te geleneksel olarak bu bayramın her yıl kutlandığını kaydeden Tkemaladze, "Nevruz, barış, iyilik, yenilik ve umudun bayramıdır." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Orbay da Nevruz Bayramı'nı Gürcistan'da kutlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu sene Nevruz bizler için daha da anlamlı çünkü ramazanla aynı tarihlere denk geliyor. Bir tarafta yeniden doğuş ve direnişin sembolü Nevruz, bir tarafta arınmanın ve huzurun sembolü ramazan, ikisini birlikte kutluyoruz." dedi.

Büyükelçi Guliyev ise Gürcistan'da yaşayan Azerbaycan asıllı vatandaşların bayramını kutladı.

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlandığını dile getiren Guliyev, Ermenilerin daha önce işgal ettiği topraklarda artık Nevruz Bayramı ateşinin yakılmasının gurur verici olduğunu vurguladı.

Nevruz Bayramı'nı kutlayan ülkelerin Gürcistan'daki büyükelçilikleri tarafından çeşitli stantların kurulduğu programda, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları da stant açtı.

Kutlama törenine gelen birçok vatandaş, TMV'nın Gürcistan'daki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Etkinliklere, vatandaşların yanı sıra turistler yoğun ilgi gösterdi.

Gürcistan'da Nevruz Bayramı ilerleyen günlerde de çeşitli etkinliklerle kutlanacak.