Nepal'deki Gunla Festivali'nden Renkli Görüntüler
LALİTPUR, 29 Temmuz (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentinde düzenlenen Gunla Festivali kutlamalarında geleneksel müzik yapaninsanlar, 29 Temmuz 2022.
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LALİTPUR, 29 Temmuz (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentinde düzenlenen Gunla Festivali kutlamalarında geleneksel müzik yapaninsanlar, 29 Temmuz 2022. Festival, Newar Budist topluluğu için insanların kutsal yazıları ezberden, oruç tuttuğu ve ibadet yerlerini ziyaret ettiği en büyük festivallerden biri. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)
Xinhua / Güncel