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Nepal'de Rudrayani Festivali Kutlandı

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Nepal'de Rudrayani Festivali Kutlandı

LALİTPUR, 2 Ekim (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentindeki Khokana'da, daha çok Sikali Jatra olarak bilinen tanrıça Rudrayani Festivali 1 Ekim'de kutlandı.

LALİTPUR, 2 Ekim (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentindeki Khokana'da, daha çok Sikali Jatra olarak bilinen tanrıça Rudrayani Festivali 1 Ekim'de kutlandı. Yöre halkı, dans ve flüt gösterileri gibi çeşit li etkinliklerle festivali kutladı.

Nepal'in Lalitpur kentindeki Khokana köyünde daha çok Sikali Jatra olarak bilinen Rudrayani Festivalindeki performanslarının ardından verilen ziyafete katılan dansçılar, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'in Lalitpur kentindeki Khokana köyünde daha çok Sikali Jatra olarak bilinen Rudrayani Festivalindeki performansı sonrası bir dansçı, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'in Lalitpur kentindeki Khokana köyünde daha çok Sikali Jatra olarak bilinen Rudrayani Festivali sırasında flüt çalan geleneksel giysili kadınlar, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'in Lalitpur kentindeki Khokana köyünde daha çok Sikali Jatra olarak bilinen Rudrayani Festivali sırasında görülen bir maskeli dansçı, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'in Lalitpur kentindeki Khokana köyünde daha çok Sikali Jatra olarak bilinen Rudrayani Festivalindeki performanslarının ardından dinlenen dansçılar, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'in Lalitpur kentindeki Khokana köyünde daha çok Sikali Jatra olarak bilinen Rudrayani Festivali sırasında flüt çalan geleneksel giysili kadınlar, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'in Lalitpur kentindeki Khokana köyünde daha çok Sikali Jatra olarak bilinen Rudrayani Festivalindeki performansı sonrası bir dansçı, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'in Lalitpur kentindeki Khokana köyünde daha çok Sikali Jatra olarak bilinen Rudrayani Festivalinde dans eden maskeli dansçı, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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