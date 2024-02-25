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Necmettin Erbakan'ın vefatının 13. yılında anma programı düzenlendi

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Milli Görüş hareketinin kurucusu, Türk siyasetinin 'Erbakan Hoca'sı, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın vefatının 13. yılında anma programı düzenlendi. Programda Erbakan'ın siyasi mücadelesi ve yaptığı hizmetler anlatıldı.

Milli Görüş hareketinin kurucusu, Türk siyasetinin "Erbakan Hoca"sı, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan, vefatının 13. yılında anıldı.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki anma programında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından Necmettin Erbakan'ın siyasi mücadelesini ve yaptığı hizmetleri anlatan video gösterimi sunuldu.

Programda konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, vefatının 13. seneidevriyesinde Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan Hoca'yı rahmetle, hayırla yad ettiklerini söyledi.

Fatih Erbakan, şöyle devam etti:

"Erbakan Hoca'mızı andığımız bu gecede Erbakan denildiğinde aklımıza hangi kavramlar geliyor, bunları sizlere ifade etmek istiyorum. Bir defa Erbakan denildiği zaman hidayet kavramı akla geliyor. 12 Eylül askeri darbesi yapılmış, arkasından tutuklanmış Erbakan Hoca'mız. Mahkemede Türkiye'ye şeriat getirme iddiasıyla idamla yargılanıyor. O yargılamanın duruşmasında, ara verildiği saatte mahkeme salonunda serdiği seccadeyle öğle namazını kılıyor. O fotoğraf şu anda sosyal medyada da internette de var. Siyah-beyaz tarihi bir fotoğraf."

Hidayetle beraber "feraset ve merhamet" denilince de Erbakan Hoca'nın akla geldiğini ifade eden Fatih Erbakan, "Fetullah Gülen Örgütü'nü 40 sene önceden teşhis eden bir feraset. 'Bunların okullarına çocuklarınızı gönderirseniz Amerika'ya, siyonizme asker olur.' diyordu. O zamanlar bunu anlayamıyorlardı ama sonrasında yaşanan olaylar adeta dış güçlerin, CIA'in bir aparatı olarak kullanıldıklarını açık bir şekilde ortaya koydu. 2011'deki Arap Baharı olaylarında bazıları, 'Mehdi Aleyhisselam'ın çıkma alametleridir bu olaylar, artık İslam alemi kurtuluşa eriyor.' diyorlarken Erbakan Hoca'mız, 'Bu, siyonizmin kadro değiştirme operasyonudur, bundan İslam alemine fayda gelmez.' diyordu." şeklinde konuştu.

Programa partililer ve Necmettin Erbakan'ın sevenleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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