Nazlı Sinem Erköseoğlu Davasında Sanık Hakkında Zorla Getirme Kararı

Özden ATİK / İSTANBUL, BEYOĞLU'nda 13 yıl önce apartman boşluğunda cenazesi bulunan 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin Yargıtay'dan dönen davada, hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunan ve bugün görülen duruşmaya katılmayan sanık Can Paksoy hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararı sonrasında İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Can Paksoy katılmadı. Şikayetçi baba Ergun Erköseoğlu ile taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Kurumu avukatı duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma ilamını okudu. Bozmaya karşı söz verilen Ergun Erköseoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir, mahkeme savcısının mazeretli olması nedeniyle ve sanığın da gelmemesi nedeniyle hazır olduğu duruşmada ayrıntılı beyanda bulunacaklarını belirtti. Tüm taraf avukatları da gelecek celse beyanda bulunacaklarını söyledi.Mahkeme heyeti, sanık Can Paksoy hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti. Taraflara Yargıtay bozma ilamına karşı ayrıntılı beyanda bulunmak üzere süre verildi. Duruşma, 22 Mart 2024'e ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Boston Üniversitesi'nden mezun olan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun cenazesi, 26 Eylül 2010'da Beyoğlu'nda Paksoy kardeşlerin dairesinin bulunduğu 10 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda bulunmuştu. İncelenen görüntülerde her iki kardeşin o gece bir kulüpte ve apartman girişinde görüntüleri tespit edildi. Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre Paksoy ile kardeşi Can Paksoy hakkında "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanıklar Mahmut Emre ve Can Paksoy, 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, kasten ya da dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyetle ilgili yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle 2014 yılında beraat etmişlerdi. Nazlı Sinem'in ailesi kararı temyiz etmişti. Dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da, kovuşturma evresinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'a duruşmaların bildirilmediği gerekçesiyle beraat kararının bozulmasını istemisti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesini değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 23 Mayıs 2018'de Paksoy kardeşler hakkında verilen beraat kararının bozulmasına karar vermişti. Dava yeniden görülmeye başlanmıştı. Mahkeme, 5 Şubat 2020'de Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşlerin yargılandığı davada, her iki sanığın yine beraatine karar vermişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi Can Paksoy hakkındaki beraat kararını bozmuş, diğer sanık Mahmut Emre Paksoy hakkındaki beraat kararını ise onamıştı.