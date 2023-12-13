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Muş'ta annelerin evlat nöbeti devam ediyor

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Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürdü.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürdü.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Muş İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, 126 haftadır kararlı bir şekilde devam ettirdikleri evlat nöbetini sürdürüyor. HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Her çarşamba parti binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

8 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyleyen Ayten Koçhan, eylemlerini devam ettireceklerini ifade ederek, "8 yıldır çocuğumdan haber alamıyorum. PKK'dan, HDP'den çocuğumu istiyorum. Çocuklarımızı bize versinler. Yeter artık, evlat hasretine dayanmıyoruz. Kar, kış, soğuk dinlemeden geliyoruz ve dağda bir kişi kalana kadar gelmeye devam edeceğiz. Ersin beni görüyorsan, duyuyorsan dön, yolun yol değil. 3 yıldır eylemimize devam ediyoruz ve sen gelene kadar devam edeceğim. Bütün arkadaşlarına sesleniyorum, gelin teslim olun. Onlara yeterince hizmet ettiniz. Gelin devlete sığının" dedi.

2014 yılında oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü söyleyen Halit Altun ise "2014 yılında oğlumu İnönü Üniversitesinden götürdüler. 12-13 yıldır bu acıyı çekiyoruz, bu acıyı inşallah size de çektireceğiz. Çocukların sahipsiz olduğunu sanmasınlar. Biz davamızdan vazgeçmiyoruz. Sesimizi duyun ve çocuklarımızı serbest bırakın. 12-13 yıldır bu acıyı bize çektirdiniz. HDP çocuklarımızı götürdü ve PKK'ya asker yaptı. Bu çocuklar sahipsiz değil. Çocuklarımızın geleceğine inanıyoruz fakat bırakmıyorlar, engel oluyorlar. Teslim olanları görüyoruz ve onlarla konuşuyoruz. Çocuklarımız gelmek istiyor ama bırakmıyorlar. Yeter bu acıyı bize çektirdiniz, Allah sizi kahrı perişan etsin" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Halkların Demokratik Partisi PKK Muş 3. Sayfa Güncel Haberler

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