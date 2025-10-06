MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir: Türkiye Yeni Dünya Düzeninde Merkezde

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, yeni dünya düzeninin şekilleneceği dönemde Türkiye'nin jeopolitik anlamda tam merkezde yer aldığını belirtti.

Özdemir, Amsterdam'da düzenlenen MÜSİAD Hollanda Şubesinin Genel Kurul Toplantısı sonrasında, üyeler ve Türk sivil toplum kuruluşları için düzenlenen gala yemeğinde konuşma yaptı.

Küresel ölçekte dengelerin bozulduğu, ticari ittifakların her gün değiştiği bu süreçte Türkiye'nin bu çalkantının tam da orta noktasında bulunduğunu söyleyen Özdemir, "Ben bunu şöyle tanımlıyorum; eski dünya düzeni yıkıldı ama yenisi henüz kurulmadı. Türkiye, yeni dünya düzeninin şekilleneceği bu dönemde jeopolitik anlamda tam merkezde yer alıyor." dedi.

Özdemir, " Doğu Akdeniz, Suriye ve çevre bölgeleri dikkate aldığımızda ciddi fırsatların yanında önemli tehditler de söz konusu." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" vizyonunu bir iç güvenlik meselesi olarak görmediklerine vurgu yapan Özdemir, şöyle devam etti:

"Terörsüz Türkiye vizyonunu aslında jeopolitik dengelerin değiştiği ülkemizin tam da bu noktada bölgenin lider ülkesi olabilmesi anlamında, küresel güçlerle rekabet edebilmesi anlamında bir zorunluluk olarak giriyoruz. Bu vizyona gönülden destek vermenizi ülkem adına özellikle talep ediyorum."

Özdemir, göreve geldikten sonra bir stratejik plan çalışması hazırladıklarına değinerek, "Bu stratejik planı üç temel ayak üzerine inşa ettik. Birincisi MÜSİAD'ın iç kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, ikincisi üyelerle ticari ilişkileri güçlendirecek faaliyetler, üçüncüsü ise MÜSİAD'dan beklentilerin yönetilmesi." şeklinde konuştu.

"Bugün dünya mazlumların ve masum insanların cehennemi"

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, "Bugün dünya mazlumların ve masum insanların cehennemi. Hak aramanın çok zor olduğu bir dünyadayız. Maalesef gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanırken bunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yazgan, Gazze'de yaşanan haksızlıklara dikkati çekerek, "Gazze'de zulme karşı direnenlere selam olsun." dedi.

Amsterdam'da düzenlenen İsrail karşıtı gösteriyi anımsatan Yazgan, "Bugün bu şehirde, Amsterdam'da 250 bin kişi sokaktaydı. İnsan canının eşit olduğunu, mazlumların eşit olduğu bir dünyayı hatırlatmak için kırmızı çizgileri hatırlattılar." diye konuştu.

Yazgan, Türkiye'nin hızlı bir dönüşüm süreci yaşadığını dile getirerek, "Biz her şeyi hızlandırılmış yaşıyoruz. 400 yılda, 500 yılda yapılan işleri 100 yılda yapmakla kalmayıp, uluslararası ticareti öğrenip bunun üzerine teknolojiyi ekleyen bir Türk halkından bahsediyoruz. Bu çok kuvvetli bir şey." şeklinde konuştu.

Avrupa ile ekonomik ilişkilerin önemine de değinen Yazgan, şunları kaydetti:

"Avrupa, MÜSİAD'ın tarihinde de önemli bir yere sahip. Avrupa ile ticaretin hızlanmasında MÜSİAD'ın sosyolojisi etkili oldu. Ancak sadece ticaretle ilişkiler sağlam temellere oturmuyor. Yatırım ve yeni teknolojiler üzerinden kurulacak stratejik ortaklıklar, Hollanda-Türkiye ilişkilerinin geleceğini belirleyecek."

"Ortak önceliğimiz, Hollanda-Türkiye ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesidir"

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Türkiye ile Hollanda arasındaki ekonomik ve tarihi bağların köklü ve güçlü olduğunu dile getirdi.

Ersoy, Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin sadece rakamlardan ibaret olmadığını belirterek, "Bu ilişkiler aynı zamanda güven, karşılıklı saygı ve kültürel bağlar üzerine inşa edilmiştir. Kökleri Osmanlı dönemindeki ticari bağlara dayanmaktadır." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Hollanda teşkilatını ekonomik ve ticari ilişkilerde sunduğu katkılar nedeniyle tebrik eden Ersoy, şunları söyledi:

"Ortak önceliğimiz, Hollanda-Türkiye ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesidir. Gelecekte enerji dönüşümü, yeşil ekonomi, dijitalleşme ve inovasyon gibi alanlarda işbirliğimizin daha da derinleşeceğine inancım tamdır."

Genel Kurulda yapılan oylama sonucunda yeniden başkan seçilen MÜSİAD Hollanda Başkanı Ali Köklü de MÜSİAD'ın yalnızca bir iş dünyası derneği olmadığına değinerek, "Ahlakı ticaretle buluşturan, vizyonu dayanışmayla birleştiren, kazancı sorumlulukla yoğuran bir ruhtur. MÜSİAD Hollanda olarak bizler de bu gücü ve ruhu Avrupa'nın tam da kalbinde en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisindeyiz." dedi.

Köklü, "Önümüzdeki yıllar, Türkiye ile Hollanda'nın daha da kenetlendiği yıllar olacaktır. Önümüzdeki yıllar dostluğun, dayanışmanın ve paylaşmanın yılları olacaktır." diye konuştu.