Muş Valisi İlker Gündüzöz, Şenyayla Bölgesi'ndeki üs bölgesini ziyaret etti
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Muş Valisi İlker Gündüzöz, Şenyayla Bölgesi'ndeki Sultan Alparslan Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Güvenlik güçlerine başarı dileyen Gündüzöz, vatandaşlarla da bir araya geldi.
Muş Valisi İlker Gündüzöz, Şenyayla Bölgesi'ndeki üs bölgesini ziyaret etti.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Gündüzöz, Şenyayla Bölgesi'ndeki Sultan Alparslan Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.
Güvenlik güçlerine görevlerinde başarı dileyen Gündüzöz, üs bölgesi hakkında İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş'ten bilgi aldı.
Gündüzöz, daha sonra Kayalısu köyünde vatandaşlarla bir araya geldi, taleplerini dinledi.
Şenyayla Bölgesi'nde başlatılan güvenlik yolunun asfalt sathi kaplama çalışmalarını da denetleyen Gündüzöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür tarafından bilgilendirildi.
Gündüzöz'e, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu da eşlik etti.