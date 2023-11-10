Muş Valisi Çakır'ın, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, millete en zor zamanlarında liderlik yapmış, siyasi ve askeri dehasıyla zamanın küresel güçlerine karşı birlik ve beraberlik içinde istiklal ve istikbal mücadelesini başarıya ulaştırmış Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı eserleri bugün de andıklarını belirtti.

Atatürk'ün, milletin inancı ve vatan sevgisinden aldığı güçle yola çıktığı kurtuluş mücadelesini başarıyla tamamlayarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduğunu kaydeden Çakır, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca bir milletin geleceğini değil, özgür ve bağımsız yaşamak isteyen diğer milletlere de yol gösterici olmuştur. Bugün millet olarak, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkararak, birlik ve beraberlik içinde her alanda dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi yapmak hepimizin asli görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelemizin kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun."