Muş Valisi Avni Çakır Miraç Kandili için mesaj yayımladı

Muş Valisi Avni Çakır, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, üç aylar içinde idrak edilen gecelerden biri olan Miraç Kandili'ne ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Miraç gecesinde içtenlikle yapılan her duanın yaradanın huzuruna kabul edilmenin en güzel yollarından biri olduğunu kaydeden Çakır, "Yüreklerin manevi hislerle coştuğu bu kutlu gecede, kendimiz, yakınlarımız, milletimiz ve bütün insanlığın huzuru için dua etmeli, dünyaya sevgi ve dostluk penceresinden bakarak birbirimizi daha iyi anlamak için gayret göstermeliyiz. Dualarımızın kabulü, gönül birliğimizin ifadesi bu mübarek gecenin, bütün inanan yüreklere ebedi bir diriliş getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.