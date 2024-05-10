Muş'ta VEDAŞ personeline deprem eğitimi verildi

Muş'da görev yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ personeline, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) Mobil Deprem Simülasyon Merkezi Deprem Tırı'nda eğitim verildi.

Muş AFAD İl Müdürlüğü tarafından, VEDAŞ bahçesine kurulan tırda, sarsıntı anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda ekiplere bilgiler aktarıldı.

VEDAŞ İş Güvenliği Uzmanı Mehmet Salih Timur, gazetecilere yaptığı açıklamada, katılımcılara çök-kapan-tutun yöntemiyle kendilerini korumayı öğrettiklerini söyledi.

Bu tür etkinliklerin deprem bilincini artırmada önemli bir rol oynadığını belirten Timur, böylesi simülasyonlar sayesinde deprem anında doğru ve bilinçli bir şekilde hareket etmenin, can kayıplarını ve maddi zararları en aza indireceğini aktardı.

Uygulamanın amacının katılımcılara deprem deneyimini yaşatmak olduğunu ifade eden Timur, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde AFAD'a ait 4 deprem simülasyon tırı bulunmaktadır. İl Müdürlüğünün talebi üzerine Ankara'dan AFAD'ın göndermiş olduğu deprem simülasyon tırından VEDAŞ çalışanları, aileleri ve vatandaş yararlandı. Bugün toplamda 100 personelimiz katıldı. 50-60 civarında vatandaş katılımı sağlandı. Bu tür uygulamaların vatandaş üzerinde etkisi büyük. VEDAŞ olarak yılda 2 defa acil durum tatbikatları kapsamında deprem, yangın, çığ felaketi eğitimleri vermekteyiz."