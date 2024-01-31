Muş'ta Esnafın Yaptığı 3 Metrelik Kardan Adam İlgi Gördü

Muş'ta esnafın, işyerlerinin önünde yaptığı 3 metrelik kardan adam ilgi gördü.

Kentte 3 gün boyunca devam eden yağışın ardından, Saray Mahallesi'ndeki iş yeri sahipleri 3 metrelik kardan adam yaptı.

Esnaf Abdullah Yıldız, her yıl kar yağışının ardından esnaflar olarak bir araya gelip kardan adam yaptıklarını söyledi.

Bu yıl da kar yağışıyla geleneği sürdürdüklerini anlatan Yıldız, "3 saatlik çalışmayla yaklaşık 3 metre yüksekliğinde kardan adam yaptık. Her gören vatandaşımız fotoğraf çekiyor." dedi.