Muş Belediyesi, kendi serasında çiçek yetiştirecek

Muş Belediyesi, cadde, sokak ve parklarda kullanılan çiçekleri kendi serasında yetiştirmek için proje başlattı. Belediye Başkanı Feyat Asya, şehrin daha modern bir görünüme kavuşması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Muş Belediyesi, bugüne kadar firmalardan temin ederek cadde, sokak ve parklarda kullandığı çiçekleri kendi imkanlarıyla yetiştirmek için sera projesini hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bitlis-Muş kara yolunda belediyeye ait 1530 metrekare alana kurulması planlanan serada, ihtiyaç duyulan çiçek ve süs bitkileri yetiştirilecek.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kentin ihtiyacı olan birçok hizmeti gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Daha modern bir şehir oluşturmak için tüm eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını kaydeden Asya, şöyle konuştu:

"Tahrip olan yol ve kaldırımları yeniledik. Bu sürede vatandaşlarımıza alternatif dinlenme ve vakit geçirme alanları oluşturmak üzere parklar yaptık. Bu çalışmalarımız neticesinde şehrimizde ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Bugün de cadde, sokak ve parklarımızı süslemek ve kadim şehrimize güzel bir görünüm kazandırmak için sera projemizi uyguluyoruz. Mevsimlik çiçek ve süs bitkilerini serada üreteceğiz. 1530 metrekarede uyguladığımız projemizi sezon sonuna kadar tamamlayarak çalışmalarımızı başlatacağız. İlimize hayırlı olmasını diliyorum."