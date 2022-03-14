MÜLTECİ VE TÜRK ÖĞRENCİLER KOROSU PROVA YAPTI

ANKARA (DHA) - MÜLTECİ çocukların da aralarında olduğu ilk ve ortaokul öğrencileri, Türk müziğinin sevilen eserlerini, 23 Nisan'da Ankara'da yorumlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamında çalışmalara başlayan koroda, Esenyurt Ahmet Keleşoğlu İlkokulu, Ekrem İnci Ortaokulu, Otakçılar Fatma Mehpare Buluğ İlkokulu ve Esenyurt İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri yer alıyor.

Koro, provasını Esenyurt Ahmet Keleşoğlu İlkokulu'nda bugün saat 11.00'de gerçekleştirdi.

MÜLTECİ VE TÜRK ÖĞRENCİLER KOROSU KURDUK

Korodaki 60 öğrenciyi çalıştıran Türk Halk Müziği sanatçısı Aylin Şengül Taşçı, Türk müziğinin sevilen hicaz makamındaki türkülerin üzerinde çalışıyoruz. Amacımız bu öğrencileri ve ailelerini Türk toplumuyla kaynaştırmak. Karışık yapının getirdiği şekilde bir bütünleşmeyi sağlamak. Onlarla birlikte 23 Nisan'a denk getirmek üzere Ankara seyahati yaparak, onlarla güzel bir konser vermek dedi.

ARKADAŞLARIMLA KAYNAŞMAM ZOR OLDU

Korodaki öğrencilerden Muhammed Feyumin Arkadaşlarım benimle dalga geçiyordu ama ben onlara bir şey demiyorum, oynuyorum onlarla, gülüyorum. Türkçeyi şarkılardan, hikayelerinden televizyondan öğreniyorum diye konuştu.