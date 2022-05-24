Muhsin Yazıcıoğlu için 2 helikopter kiralanmış - Haberler

BÜYÜK Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmayı yönlendirdikleri iddia edilen davanın duruşmasında, parti tarafından düşen TC-HEK helikopterden başka Agusta model helikopterin kiralandığı ortaya çıktı. Yazıcıoğlu ailesinin avukatlarından Selami Ekici, düşen helikopterin zayıf olduğunu ve birinci gün kısa mesafe için, diğer helikopterin de güçlü olduğunu ve ikinci gün uzun mesafe için ayarlandığını belirterek, bu ayarlamanın kimin tarafından yapıldığını sorduğu davanın tanıklarından Esas Havacılık'ın teknisyeni Kenan Köksal, "Hiç bilgim yok. Düşen helikopter eski bir teknoloji, Vietnam savaşında askeri amaçla yapılmış helikopter. Agusta model, dünyanın en güçlü tek motorlu helikopteri, biraz daha donanımlı. 'O bölge şartlarında bu daha iyi uçardı' diye konuşulmuştu" dedi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ?25 Mat 2009'da düşen helikopterde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclisi Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ve pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturmaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale ederek, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulundukları suçlamasıyla 19 kişinin yargılandığı davanın 6'ncı duruşması görüldü. Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan ve ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, tutuksuz sanıklardan Nedim Bakırhan ile taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklardan Davut Uçum, Aydın Özsıcak, Yusuf Yiğit ile Mustafa Atalar ise başka bir suçtan bulundukları cezaevlerinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı.

"Görünen şu ki, zaten iddianamenin kendisi bu davanın örtülme sebebi. Düşünebiliyor musunuz, helikopterden alet edevat sökenler, hırsızlıktan yargılanıyor. Haklı olarak da taraflar, yani sanık yakınları veya sanık avukatları 'Bu dava hırsızlık davası, esasa ilişkin konuşmayın. Esasa ilişkin soru sormayın' diyor. Haklı. Niye? Çünkü dava hırsızlık davası. Yani bu davayı 'Hırsızlık' diye açanlar bu işin nereye gideceğini biliyorlardı. Ben, birleştirilmiş, şu an görülmekte olan davanın kamuoyunu oyalama, kamuoyunun gözünü boyama, durumu idare etme olduğunu anlıyorum. Muhsin Yazıcıoğlu davasının esasına ilişkin şu ana kadar ciddi, tutarlı hiçbir adım atılmış değildir ve atıldığı da görülmedi. Biz, Milli Yol Partisi olarak, onu sevenler ve onunla beraber mücadele etmiş arkadaşları olarak bu dava sürüncemede bırakılsa bile, üstü örtülse dahi takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini isteriz."