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Muhasebeci ve Finans Uzmanı Vatandaşları Dolandırdı

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İZMİR'in Tire ilçesinde, kendisini muhasebeci ve finans uzmanı olarak tanıttığı belirtilen Betül G.'nin, vatandaşları yüksek kar vaadiyle para toplayarak yaklaşık 100 milyon lira dolandırıp, ortadan kaybolduğu ileri sürüldü.

İZMİR'in Tire ilçesinde, kendisini muhasebeci ve finans uzmanı olarak tanıttığı belirtilen Betül G.'nin, vatandaşları yüksek kar vaadiyle para toplayarak yaklaşık 100 milyon lira dolandırıp, ortadan kaybolduğu ileri sürüldü. 50'nin üzerindeki kişinin şikayetçi olduğu Betül G.'nin daha önce birkaç kez gözaltına alındığı ancak savcılığın talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Tire'de iddiaya göre, kendisini muhasebeci ve finans uzmanı olarak tanıtan Betül G., yüksek kar payı vaadiyle vatandaşlardan para topladı. Parayı işleterek kazanç sağladığı ileri sürülen Betül G., başlangıçta kar paylarını ödedi. Ancak her geçen gün para topladığı kişilerin sayısı artan Betül G., bir süre sonra kar payı ödemeyi kesince 50'den fazla kişi, dolandırıldıkları gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, şikayetçi oldu.

Para topladığı kişileri yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen Betül G., birkaç kez polis tarafından gözaltına alındı, ancak savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Şikayetçilerin sayısının giderek artması üzerine Betül G.'nin ortadan kaybolduğu ileri sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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