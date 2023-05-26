Muğla'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
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Muğla'nın Ula İlçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Ula Geri Gönderme Merkezi'nde görevli polis memuru Mustafa Pala için Muğla il Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.
Muğla'nın Ula İlçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Ula Geri Gönderme Merkezi'nde görevli polis memuru Mustafa Pala için Muğla il Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.
Törende saygı duruşunun ardından Mustafa Pala'nın öz geçmişi okunurken, dualar eşliğinde Memleketi Sivas'a gönderildi.
Kaza, Muğla'nın Ula ilçesi, Geri Gönderme Merkezi Çiçekli yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Polis memuru Mustafa Pala yönetimindeki 48 EJ 503 plakalı motosiklet ile R.Ç isimli sürücünün idaresindeki 48 PL 644 plakalı araç çarpıştı.
Polis memuru Pala'nın Muğla Yerkesik Adli Tıp kurumundaki işlemlerinin ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Pala'nın naaşı törenin ardından Bodrum Havalimanından memleketi Sivas'a gönderildi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adli Yargı Komisyon Başkanı Ercan Arslan, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve meslektaşları katıldı. - MUĞLA