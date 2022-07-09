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Muğla'da protokol bayramlaştı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da protokol bayramlaştı

Muğla Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Muğla Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Menteşe Öğretmenevinde, Muğla Valisi Orhan Tavlı ev sahipliğinde düzenlenen programla il protokolü bayramlaştı.

Tavlı, bayramlaşma programına katılan herkesin tek tek bayramını kutladı.

Bayramlaşma programının ardından Vali Orhan Tavlı ve protokol, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi ve Muğla'daki şehitlikleri ziyaret etti.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Kurban Bayramı Orhan Tavlı Muğla Güncel Haberler

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