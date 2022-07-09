Muğla'da protokol bayramlaştı
AA - Durmuş Genç - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Muğla Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Muğla Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Menteşe Öğretmenevinde, Muğla Valisi Orhan Tavlı ev sahipliğinde düzenlenen programla il protokolü bayramlaştı.
Tavlı, bayramlaşma programına katılan herkesin tek tek bayramını kutladı.
Bayramlaşma programının ardından Vali Orhan Tavlı ve protokol, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi ve Muğla'daki şehitlikleri ziyaret etti.
AA / Durmuş Genç - Güncel