Muğla'da Polis ve Jandarmaya Arı Saldırılarına Karşı Koruyucu Ekipman Dağıtıldı

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından Muğla'da polis ve jandarma ekiplerine arı saldırılarına karşı koruyucu maske ve eldiven dağıtıldı.

Ağustos-Ekim aylarında Türkiye'deki yaklaşık 9 milyona yakın arı kovanı varlığının yarısından fazlası çam balı üretimi için Muğla'ya geliyor.

Karayolu ile yapılan kovan nakliyesi sırasında zaman zaman yaşanan trafik kazaları sonrası kazalara müdahale eden polis ve jandarma ekipleri arı saldırılarına maruz kalıyor. Kaza ve benzeri olaylarda polis ve jandarmanın arı saldırısına karşı korunmasına yönelik Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından Muğla bölgesindeki polis ve jandarma ekiplerine 60 adete koruyucu maske ve eldiven dağıtıldı.

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk ve Yönetim Kurulu ikinci Başkanı Yılmaz Kaya, Vali Orhan Tavlı'yı ziyaret ederek yaşanması muhtemel ari kamyonları kazalarına müdahale edilmesi amacıyla Polis ve Jandarma teşkilatlarına verilmek üzere birlik tarafından hazırlanan maske ve eldiven gibi koruyucu ekipmanlar hakkında bilgi verdi.

Vali Orhan Tavlı'ya ziyaretin ardından Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüklerine 60 adet koruyucu ekipman teslim edildi. - MUĞLA