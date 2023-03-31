Muğla'da kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'da kaçak sigara üretimi yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyobası Mahallesi'nde yaşayan V.K. ve K.K'nın evlerinde kaçak sigara üretimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma ekipleri, adrese düzenlediği operasyona 2 elektrikli sigara sarma makinesi, hava kompresörü, 120 bin boş makaron, 150 bin dolu makaron, 200 bin kilitli poşet ve 112 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Şüpheliler, gözaltına alındı.