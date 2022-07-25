Muğla'da can salındaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen saldaki 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen saldaki 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dalaman açıklarındaki Nar Adası önlerinde, can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 17 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göcek İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. AA / Ali Rıza Akkır - Güncel Yunanistan Dalaman Muğla Güncel Haberler

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