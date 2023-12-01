Muğla'da Bilişim Dolandırıcılığı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonla, 25 ayrı 'Bilişim Dolandırıcılığı' suçundan aranan K.T. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar sonucu, hakkında 25 ayrı 'Bilişim Dolandırıcılığı' suçundan 23 yıl, 20 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan K.T. isimli şahıs Menteşe İlçesi Dokuzçam Mahallesinde Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

K.T. isimli şüpheli tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA