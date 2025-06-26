MSB: Hava savunma sistemimize yatırım yaparak tüm ülkemize yaymayı planlıyoruz

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, NATO Zirvesi sonrası gündeme gelen savunma harcamalarıyla ilgili, " Türkiye, İttifak'ın en büyük ikinci ordusuna sahip olarak NATO harekat ve misyonlarına kuvvet katkısı sağlayan ilk beş ülke arasındadır. Kendisine tahsis edilen kabiliyet hedeflerinin tamamını karşılamış durumdadır. İlave olarak savunma bütçemizi artırmaya devam ediyor, savunma sanayimize ve araştırma geliştirme yeteneklerimize yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, öncelikli olarak hava savunma sistemimize (Çelik Kubbe) yatırım yaparak katmanlı hava savunma sistemini tüm ülkemize yaymayı planlıyoruz" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantı, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2234'üncü kuruluş yıl dönümünü nedeniyle bu hafta Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenlendi. Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılık ve azimle sürdürdüğünü belirterek, "Geçtiğimiz hafta içerisinde; 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, arama-tarama faaliyetleri kapsamında Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Hafta boyunca sınır emniyeti faaliyetleri kapsamında ise 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 199 şahıs yakalanmış, 991 şahıs ise engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak itibarıyla sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 880, engellenen kişi sayısı da 39 bin 970 olmuştur" diye konuştu.

'72 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ'

Tuğamiral Zeki Aktürk, bu hafta içerisinde Hatay hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 72 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini belirterek, "Suriye harekat alanlarında sürdürülen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 168, Menbic bölgesinde ise 174 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir. Diğer yandan Bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürmektedir. Sadece bu yıl içerisinde 102 personel Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmıştır. FETÖ ile mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilk günkü hassasiyetle devam edecektir" ifadelerini kullandı.

'KALICI ATEŞKESİN SAĞLANMASINI BEKLİYORUZ'

Aktürk, İsrail ile İran arasında ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Varılan ateşkesin eksiksiz uygulanmasını ve ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz. Bölgede gerçek barış ve istikrarın tesisi için barışçıl yöntemler ile diplomatik çözüm arayışlarının esas alınması gerektiğini ve bu doğrultuda her türlü yapıcı diyalog ve girişimi desteklediğimizi vurguluyoruz. Gazze'de de bir an önce kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılması sürdürülebilir bir barış süreci başlatılması için elzemdir. Bölgede istikrar ancak kalıcı ateşkes ve bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkündür" dedi.

'ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEYE DESTEK SAĞLANDI'

MSB ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokole de değinen Aktürk, "İmzalanan 'Tahsis ve Rezerv Güç Protokolü' kapsamında; Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve İzmir'in 7 farklı bölgesinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen 13 helikopterimiz, 135 sorti yaparak 408 ton su atmıştır. Bu çerçevede, 2025 yılında meydana gelen 14 ayrı bölgedeki orman yangınlarının söndürülmesinde Orman Genel Müdürlüğüne 25 helikopter ile 189 sorti yapılarak destek sağlanmıştır" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN SAVUNMA HARCAMALARI, YÜZDE 2'LİK HEDEFİN ÜZERİNDE

Aktürk'ün sunumu sonrası bakanlık kaynakları, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, Hollanda'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi sonrası gündeme gelen savunma harcamalarıyla ilgili, "Türkiye, Savunma Harcamaları Taahhüdü kapsamında, yüzde 2'lik hedef kriterinin üzerindedir. Türkiye, İttifak'ın en büyük ikinci ordusuna sahip olarak NATO harekat ve misyonlarına kuvvet katkısı sağlayan ilk beş ülke arasındadır. Kendisine tahsis edilen kabiliyet hedeflerinin tamamını karşılamış durumdadır. İlave olarak savunma bütçemizi artırmaya devam ediyor, savunma sanayimize ve araştırma geliştirme yeteneklerimize yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, öncelikli olarak hava savunma sistemimize (Çelik Kubbe) yatırım yaparak katmanlı hava savunma sistemini tüm ülkemize yaymayı planlıyoruz. Ayrıca, hipersonik, balistik ve seyir füze sistemleri, uçak, gemi, tank, insansız kara, deniz ve hava sistemleri, yeni nesil uçak gemisi ve fırkateynlere yatırım yaparak Silahlı Kuvvetlerimizi güçlendirmeye ve savunma kapasitemizi artırmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan NATO Washington Anlaşması'nın 3'üncü maddesi gereği Silahlı Kuvvetlerimizi daima hazır bulunduruyoruz. Sorumlu ve güvenilir bir NATO üyesi olan Türkiye, yükümlülüklerini yerine getirme konusunda sarsılmaz bir kararlığa sahiptir" ifadelerini kullandı.

'NÜKLEER TESİSLERİN HEDEF ALINMASI BÖLGE ÜLKELERİ İÇİN HAYATİ RİSKTİR'

Bakanlık kaynakları, ateşkes kararı alınan İran ve İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin de "İran-İsrail-ABD ekseninde yaşanan çatışmalar barış, güvenlik ve istikrarı ciddi tehlikeye atmaktadır. İran'ın nükleer programına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere tüm anlaşmazlıklar sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözülebilir. Nükleer tesislerin hedef alınması ve sonrasında meydana gelebilecek nükleer sızıntı bölge ülkeleri için hayati risktir. Taraflar arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyor ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını temenni ediyoruz. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Türkiye, uluslararası hukuk ve devletlerin egemenlik haklarına saygı çerçevesinde, çatışmaların durdurulması ve gerçek barışın tesisi için tüm taraflarla diyalog kanallarını açık tutmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

'DEAŞ'A KARŞI MÜŞTEREK BİR YAPI OLUŞTURULACAK'

Bakanlık kaynakları, Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne gerçekleşen terör saldırısına ilişkin ise "Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi'ne 22 Haziran 2025 tarihinde terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör örgütü DEAŞ'ın, Suriye'nin toplumsal barışını ve birliğini hedef alan bu eylemi, tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Suriye halkının yanındayız ve onlarla dayanışma içerisindeyiz. Tüm unsurlarıyla Suriye halkının saldırganlara ve Suriye'nin düşmanlarına karşı birlik içerisinde olması, onların provokasyonlarını boşa çıkarması oldukça önemlidir. DEAŞ ile mücadele için kurulacak harekat merkezinde görev yapacak personelimizi daha önce Suriye'ye göndermiştik. DEAŞ terör örgütüne karşı bölge ülkelerinin müşterek mücadele edebileceği bir yapı oluşturulacak. Ülkemizde olduğu gibi Suriye'de de terör belasının sona ermesi için var gücümüzle iş birliğine devam edeceğiz. Suriye'de istikrarsızlık yaratmaya ve Suriye'yi yeniden kargaşaya sürüklemeye çalışanlara Suriye hükümeti müsaade etmeyecektir. Biz de onlara bu konuda gereken desteği vereceğiz" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN SİLAH BIRAKMA SÜRECİ

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecindeki son duruma ilişkin de "Bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih süreci, devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilmekte ve takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğinden taviz vermeden gerekli tedbirleri alarak sürecin başarıyla tamamlanması için her türlü gayreti göstermeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.