MSB'den Kara Kuvvetlerinin 2232'nci kuruluş yıl dönümüne özel klip

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Kara Kuvvetlerimizin 2232'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir klip paylaştı. Tarih boyunca 'Önce Vatan' diyen ve milletimizin keskin kılıcı olan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2232'nci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun