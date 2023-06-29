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MSB'den Kara Kuvvetlerinin 2232'nci kuruluş yıl dönümüne özel klip

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Kara Kuvvetlerimizin 2232'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir klip paylaştı. Tarih boyunca 'Önce Vatan' diyen ve milletimizin keskin kılıcı olan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2232'nci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun

MSB'den Kara Kuvvetlerinin 2232'nci kuruluş yıl dönümüne özel klip

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Kara Kuvvetlerimizin 2232'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir klip paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan klip ile birlikte yapılan açıklamada, "Tarih boyunca 'Önce Vatan' diyen ve milletimizin keskin kılıcı olan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2232'nci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Güncel

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